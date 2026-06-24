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Bayern verleiht ÖFB-Youngster nach Hartberg

Der TSV stellt den Nachwuchsteamspieler vor. Seine letzte Leihe führte zu AC Milan.

Bayern verleiht ÖFB-Youngster nach Hartberg Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © LAOLA1
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Der TSV Hartberg verpflichtet Magnus Dalpiaz (19) leihweise vom FC Bayern München.

Der Außenverteidiger ist aktueller U19-Teamspieler Österreichs und war zuletzt leihweise bei AC Milan unter Vertrag.

"Ich freue mich unheimlich auf die kommende Saison beim TSV Hartberg. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt, und ich kann es kaum erwarten, in der Bundesliga auflaufen zu dürfen. Ich werde alles geben, um mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln", so der Neuzugang.

Sohn von Eishockey-Goalie

Chefcoach Markus Schopp meint: "Es freut mich sehr, dass sich Magnus für den TSV Hartberg entschieden hat. Mit ihm gewinnen wir einen Spieler, der variabel einsetzbar ist. Er konnte bereits in jungen Jahren beim FC Bayern München und beim AC Milan internationale Erfahrungen sammeln und ist ein österreichischer Nachwuchs-Teamspieler, der bei uns nun den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen möchte."

Der Tiroler ist der Sohn des ehemaligen österreichischen Eishockey-Goalies Claus Dalpiaz.

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