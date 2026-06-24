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Sturm Graz kassiert offenbar Absage von Abwehr-Mann

Ein Innenverteidiger wechselt fix zum Aufsteiger. Sturm Graz hat er angeblich abgesagt.

Sturm Graz kassiert offenbar Absage von Abwehr-Mann Foto: © IMAGO / IPA Photo
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Der SK Sturm Graz konnte in diesem Sommer bereits den ein oder anderen Neuzugang fixieren. Die Transferliste der ADMIRAL Bundesliga >>>

Bei einem Spieler ist man jetzt offenbar abgeblitzt. Laut "Revier Sport" hat King Manu (22) nach Interesse den Grazern abgesagt.

Sagte auch zweiten Klub ab

Der Innenverteidiger wechselt nach seiner Leihe fix aus Düsseldorf zu Energie Cottbus. Das wurde auch mittlerweile offiziell bestätigt. Beim Zweitliga-Aufsteiger unterschreibt er für zwei Jahre.

Neben Sturm habe auch der 1. FC Kaiserslautern eine Absage vom Spieler erhalten.

Manu hat in seiner Karriere bisher 44 Einsätze in der 3. Liga. Seine Erfahrung in der 2. Deutschen Bundesliga beläuft sich auf fünf Spiele.

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