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Rapid II verstärkt sich mit GAK-Torhüter

Die Wiener holen für ihre zweite Mannschaft einen Tormann, der bereits im Profikader der Steirer stand.

Rapid II verstärkt sich mit GAK-Torhüter Foto: © SK Rapid
Textquelle: © LAOLA1
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Von der Steiermark nach Wien. Diesen Wechsel vollzieht der 17-jährige Darius Achitei.

Wie der SK Rapid am Mittwoch vermeldet, wechselt der Torhüter vom GAK in die Bundeshauptstadt zur zweiten Mannschaft der Hütteldorfer. Dort unterschreibt er einen Vertrag bis Sommer 2028.

Der 1,96-Meter-Mann durchlief beim GAK diverse Nachwuchsmannschaften und zählte im Sommer 2025 in der ersten Runde des UNIQA ÖFB Cup zum Kader der Profis.

Achitei hat bereits ein konkretes Vorhaben für die Zukunft: "Rapid II ist für mich die optimale Gelegenheit, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung sowie Karriere zu machen. Mein klares Ziel ist es, wichtige Spielminuten auf hohem Niveau zu sammeln und mich in der 2. Liga zu etablieren", wird er vom Verein zitiert.

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