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Sturm-Verteidiger wechselt nach Slowenien
Der Abwehrspieler kam bei den Grazern zu fünf Pflichtspieleinsätzen.
Kristjan Bendra verlässt den SK Sturm Graz und wechselt nach Slowenien zu NK Olimpija Ljubljana. Dort unterschreibt der Rechtsverteidiger einen Vertrag bis Sommer 2029.
"Ich bin sehr glücklich und stolz, nun ein Teil von Olimpija zu sein. Es ist ein Verein mit hohen Zielen und einer großartigen Fanbasis, daher fiel mir die Entscheidung für einen Wechsel nach Ljubljana leicht", sagt Bendra.
Kurzeinsatz in der Europa League
Der 20-Jährige durchlief die Red Bull Fußball Akademie und absolvierte 23 Pflichtspiele für den FC Liefering.
Vergangenes Jahr wechselte er zum SK Sturm Graz. Bei den Steirern spielte er hauptsächlich für die Zweitvertretung in der ADMIRAL 2. Liga. In der ersten Mannschaft kam er zu fünf Pflichtspieleinsätzen, darunter ein Kurzauftritt in der UEFA Europa League gegen Roter Stern Belgrad.
"Kristjan hat sich bei uns stets professionell verhalten und sowohl bei Sturm II als auch bei seinen Einsätzen in der Kampfmannschaft wichtige Erfahrungen gesammelt. Für ihn bietet sich nun die Möglichkeit, in einer ersten Liga in Europa Fuß zu fassen und sich einen festen Platz im Profifußball zu erarbeiten", sagt Sturms Geschäftsführer Sport Michael Parensen.