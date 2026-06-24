NEWS

Einigung erzielt: Bidstrup-Abgang ist fix

Laut "Sky" sollen sich die Vereine nun endgültig auf einen Transfer des Salzburg-Kapitäns geeinigt haben.

Einigung erzielt: Bidstrup-Abgang ist fix Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Abgang von Mads Bidstrup vom FC Red Bull Salzburg dürfte nun endgültig fixiert sein.

Nachdem sich der Däne selbst bereits seit längerem mit dem französischen Spitzenklub Olympique Lyon geeinigt haben soll, dürften laut "Sky" jetzt auch die beiden Vereine zu einer finalen Einigung gekommen sein.

Einzig finale Unterlagen sollen noch abgeschlossen werden. Danach soll Bidstrup in Lyon einen Vertrag bis 2031 unterschreiben.

Der 25-Jährige wird sich damit nach drei Jahren bei den "Bullen" verabschieden. Seit seinem Wechsel 2023 absolvierte er 116 Spiele für die Mozartstädter. Ab Februar 2025 führte er die Salzburger als Kapitän aufs Feld.

In diese Spieler flossen die ersten Red-Bull-Millionen

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Transfer-Update: Zieht es Dominik Fitz zurück nach Österreich?

Transfer-Update: Zieht es Dominik Fitz zurück nach Österreich?

Bundesliga
3
Interesse aus Ausland: Angreifer könnte Austria Wien verlassen

Interesse aus Ausland: Angreifer könnte Austria Wien verlassen

Bundesliga
8
Aus Portugal! Red Bull Salzburg holt Abwehrspieler

Aus Portugal! Red Bull Salzburg holt Abwehrspieler

Bundesliga
69
Muslics Schalke einigt sich mit Ex-FAK und -Salzburg-Kicker

Muslics Schalke einigt sich mit Ex-FAK und -Salzburg-Kicker

Deutsche Bundesliga
7
Sturm Graz kassiert offenbar Absage von Abwehr-Mann

Sturm Graz kassiert offenbar Absage von Abwehr-Mann

International
Xaver Schlager: Diesen Topklubs wurde der ÖFB-Star wohl angeboten

Xaver Schlager: Diesen Topklubs wurde der ÖFB-Star wohl angeboten

Serie A
12
Zieht es Ex-Rapid-Kapitän zum First Vienna FC?

Zieht es Ex-Rapid-Kapitän zum First Vienna FC?

2. Liga
4

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg Olympique Lyon Mads Bidstrup Transfermarkt Gerüchteküche