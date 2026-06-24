Einigung erzielt: Bidstrup-Abgang ist fix

Der Abgang von Mads Bidstrup vom FC Red Bull Salzburg dürfte nun endgültig fixiert sein.

Nachdem sich der Däne selbst bereits seit längerem mit dem französischen Spitzenklub Olympique Lyon geeinigt haben soll, dürften laut "Sky" jetzt auch die beiden Vereine zu einer finalen Einigung gekommen sein.

Einzig finale Unterlagen sollen noch abgeschlossen werden. Danach soll Bidstrup in Lyon einen Vertrag bis 2031 unterschreiben.

Der 25-Jährige wird sich damit nach drei Jahren bei den "Bullen" verabschieden. Seit seinem Wechsel 2023 absolvierte er 116 Spiele für die Mozartstädter. Ab Februar 2025 führte er die Salzburger als Kapitän aufs Feld.