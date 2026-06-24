WSG schnappt sich US-Kicker vom SC Freiburg

Die WSG Tirol verpflichtet Verteidiger Drew Murray (20) vom SC Freiburg.

Der mehrfache US-Nachwuchsteamspieler wurde vom Verein offiziell vorgestellt. "Mit Drew Murray gewinnen wir einen jungen Verteidiger, der genau das mitbringt, was wir uns für unsere Defensive vorstellen: ein präzises vertikales Aufbauspiel, ein sehr gutes Stellungsspiel sowie eine Zweikampfstärke und Schnelligkeit, die ihn zu einem unangenehmen Gegner machen. Was uns neben seinen sportlichen Qualitäten besonders überzeugt hat, ist sein Charakter", so Sportchef Stefan Köck.

Zwei lange Sperren

Der US-Amerikaner wechselte 2023 von den Oakland Roots zu Freiburg II, vergangene Saison war er Leihspieler bei Rot-Weiß Oberhausen. Dort erspielte er sich in der Regionalliga West einen Stammplatz, sorgte aber auch für Negativschlagzeilen.

Im Oktober 2025 fasste er eine Sperre von vier Spielen aus, nachdem er beim Triumph im Landespokal gegen RW Essen den gegnerischen Fans den Mittelfinger zeigte.

Im März 2026 ließ sich Murray im Zuge eines Testspiels gegen Viktoria Köln zu einer Tätlichkeit hinreißen. Sechs Spiele musste er daraufhin aussetzen.