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Red Bull Salzburg holt Trainer aus Leipzig
Der ehemalige deutsche Zweitligaprofi coachte zuletzt im Nachwuchs von RB Leipzig.
Sebastian Heidinger stößt als Co-Trainer zum FC Red Bull Salzburg. Das berichten die "Salzburger Nachrichten".
Der Deutsche war bei RB Leipzig seit 2023 Cheftrainer der U19 und des Youth-League-Teams, mit dem er in seiner ersten Saison die K.-o.-Phase erreichte. Als Spieler bejubelte er mit den Roten Bullen die Aufstiege in die 3. und 2. Liga.
Die Leipziger verkündeten bereits im März, dass der auslaufende Vertrag des 40-Jährigen nicht verlängert wird.
Fluktuation im Trainerstab
Neben Heidinger fungiert auch der Luxemburger Raphael Duarte als Co-Trainer, er ist bereits seit März beim Klub.
Neu im Trainerstab ist neben Chef Danny Röhl auch Performance Coach und Assistenztrainer Sascha Lense. Er arbeitet schon seit einigen Jahren mit Röhl zusammen.
Spielanalyst Tristan Steiner und Athletiktrainer Markus Böker sind ebenfalls neue Gesichter in Salzburg.