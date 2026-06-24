Der FK Austria Wien stellt Julian Hettwer (23) als neuen Stürmer vor. Der Deutsche wechselt ablösefrei von Fortuna Düsseldorf und unterschreibt bis 2030.

Er bringt die Erfahrung von 133 Spielen in der 3. Liga in Deutschland mit an den Verteilerkreis.

Die abgelaufene Saison verlief nach einem Wechsel von BVB II zur Fortuna nicht nach Wunsch. Ein Meniskusriss setzte den Stürmer lange außer Gefecht, sieben Mal kam er in der 2. Deutschen Bundesliga zum Zug.

Das gesuchte Profil

"Es freut mich sehr, hier zu sein. Ich konnte schon den einen oder anderen Spieler treffen, jetzt gilt es die ganze Mannschaft und das Umfeld kennenzulernen und dann natürlich auch die Fans, darauf freue ich mich ebenso", so der Neuzugang.

Sportvorstand Tomas Zorn meint: "Julian Hettwer erfüllt genau das Profil, das wir für die Stürmerposition gesucht haben. Er bringt viel Dynamik und Tempo mit, ist offensiv flexibel einsetzbar und hat seine Torgefahr bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Wir sind überzeugt, dass er unsere Mannschaft sofort verstärken kann und freuen uns sehr, dass er sich trotz anderer Angebote für Austria Wien entschieden und einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat."

Ein anderer Angreifer könnte hingegen die Favoritner verlassen >>>