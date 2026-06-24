Christian Gratzeis Sohn spielt bei Bundesligist vor

Ex-ÖFB-Teamspieler Christian Gratzei machte sich im Tor des SK Sturm Graz einen Namen.

Nach seiner aktiven Karriere versuchte er sich als Trainer und Funktionär. Zuletzt war er 2025 kurze Zeit Fußballabteilungsleiter beim LASK.

Auf Probe in Hartberg

Sein Sohn Janne Gratzei strebt wohl ebenso eine Karriere als Kicker an. Der 18-Jährige feierte im Mai sein Profidebüt in der ADMIRAL 2. Liga für Sturm II. Im Gegensatz zu seinem Vater ist der Junior im zentralen Mittelfeld beheimatet.

Jetzt könnte auch ihm der Schritt in die ADMIRAL Bundesliga gelingen. Wie die "Kleine Zeitung" berichtet und Bilder belegen, spielt Gratzei beim TSV Hartberg vor.

Gratzei war Coach in Hartberg

Sein Vater arbeitete zwischen 2022 und 2024 als Tormanntrainer für den Klub, im Herbst 2024 war er dann auch Co-Trainer der Oststeirer.

Dort assistierte er unter anderem dem zurückgekehrten Cheftrainer Markus Schopp, beide arbeiteten auch beim LASK gemeinsam.

Neben Gratzei wird auch Pavle Sarac (19) aus Bosnien getestet. Der Mittelfeld-Mann kommt aus der Jugend von NK Siroki Brijeg.