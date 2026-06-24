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SCR Altach verlängert vorzeitig mit Trainer Zaric
Der 37-jährige Coach führte die Altacher in der vergangenen Saison erstmals ins Finale des UNIQA ÖFB Cup.
Der SCR Altach hat den Vertrag mit Cheftrainer Ognjen Zaric vorzeitig und "längerfristig" verlängert. Details zu der Vertragslänge geben die Vorarlberger nicht bekannt.
Der 37-Jährige kam Anfang des Jahres als Nachfolger von Fabio Ingolitsch, der zum SK Sturm Graz gewechselt war, ins Ländle.
Langfristiger Plan mit Zaric
Sportdirektor Philipp Netzer zu der Vertragsverlängerung: "Ogi hat von der ersten Minute an gezeigt, dass er menschlich wie fachlich genau zu uns passt. Er hat die Mannschaft sofort weiterentwickelt und eine außergewöhnliche Saison mit Klassenerhalt und Cupfinale mitgeprägt. Die vorzeitige Verlängerung ist für uns ein klares Zeichen, dass wir mit ihm auch langfristig planen wollen."
Auf dem Weg ins Finale des UNIQA ÖFB Cup haben die Vorarlberger Sturm und den FC Red Bull Salzburg besiegt. Im Endspiel musste sich Altach dann erst in der Verlängerung gegen den LASK geschlagen geben.
"Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir der Verein mit dieser vorzeitigen Verlängerung entgegenbringt. Ich empfinde es als Wertschätzung meiner Arbeit. Die letzten Monate in Altach waren intensiv und erfolgreich, und ich freue mich riesig darauf, diesen Weg gemeinsam mit der Mannschaft und dem gesamten Staff weiter fortzusetzen", sagt Trainer Zaric.