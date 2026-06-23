Transfer-Update: Zieht es Dominik Fitz zurück nach Österreich?

Auch während der Fußball-WM arbeiten die Klubs fleißig an ihrem Kader für die nächste Saison, so auch am heutigen Dienstag.

Red Bull Salzburg hat sich die Dienste eines Verteidigers gesichert, während die Austria einen Spieler abgeben könnte. Für Aufsehen sorgt zudem die mögliche Rückkehr von Dominik Fitz in die ADMIRAL Bundesliga.

In der ADMIRAL 2. Liga haben unter anderem Rapid II und Blau-Weiß Linz Spieler verabschiedet und sich gleichzeitig verstärkt. Auch bei zwei ÖFB-Legionären gibt es Neuigkeiten.

LAOLA1 bietet wie gewohnt einen Überblick über die Ereignisse am Transfermarkt:

ADMIRAL Bundesliga:

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ADMIRAL 2. Liga:

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ÖFB-Legionäre:

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