Dimitri Lavalee verlässt den SK Sturm Graz nach drei Jahren.

Wie die Grazer bekannt geben, wird der 29-jährige Belgier seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

Insgesamt absolvierte Lavalee 98 Pflichtspiele für die Grazer. Als wichtige Stütze hatte er großen Anteil an den beiden Meistertiteln von Sturm.

Zukunft offen

Die abgelaufene Saison musste er aufgrund einer Kreuzbandverletzung bereits im Dezember beenden.

Wo es für Lavalee weitergeht, ist vorerst noch offen. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte über eine Rückkehr zu seinem Jugendklub Standard Lüttich.

"Zusammenarbeit gerne fortgesetzt"

Sturm-Geschäftsführer Michael Parensen sagt über den Abgang:

"Wir haben über eine Vertragsverlängerung intensiv gesprochen und hätten die Zusammenarbeit mit Dimitri Lavalée gerne fortgesetzt, da er sowohl sportlich als auch menschlich ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft war."

"Letztlich konnten wir jedoch keine Einigung erzielen. Wir respektieren seine Entscheidung, eine neue Herausforderung anzunehmen. Wir danken ihm herzlich für seinen Einsatz und seine Professionalität in den vergangenen Jahren."