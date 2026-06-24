Langjähriger Schottland-Legionär Peter Haring hat neuen Klub

Peter Haring läuft in der kommenden Saison für den Mattersburger SV 2020 auf.

"Die Gespräche mit den Verantwortlichen des MSV haben von Beginn an gepasst. Ich bin bereit, mit meiner Erfahrung dem MSV zu helfen und freue mich darauf, das erste Mal überhaupt im Pappelstadion spielen zu dürfen", sagt der gebürtige Burgenländer.

Der 33-Jährige spielte im vergangenen halben Jahr in Niederösterreich beim SC Wolkersdorf (fünfte Spielklasse). Künftig wird Haring in der Regionalliga Ost auflaufen, die Mattersburger schafften in der letzten Saison als Meister den Aufstieg.

Haring verbrachte einige Jahre in Schottland bei Heart of Midlothian, wo er Zweitligameister wurde und Europacup-Einsätze sammelte. Nach der Österreich-Rückkehr spielte er ein halbes Jahr beim FAC.