Ex-Austrianer Manuel Polster ist zurück in Österreich

Manuel Polster wechselt zurück nach Österreich und läuft in der kommenden Saison für Aufsteiger ASK Voitsberg in der ADMIRAL 2. Liga auf.

"Die ersten Gespräche mit dem Verein haben mich sofort überzeugt. Ich freue mich darauf, Teil dieses spannenden Weges zu sein und gemeinsam mit der Mannschaft und dem gesamten Verein etwas zu erreichen", sagt der 23-Jährige, der auf der linken Außenbahn spielt.

Das vergangene Halbjahr verbrachte der ehemalige Spieler der Wiener Austria (57 Pflichtspiele) in der dritten deutschen Liga beim TSV Havelse, dort stand er in sieben Spielen auf dem Feld. Zuvor hatte Polster in der Schweiz gespielt.

Voitsberg-Sportdirektor Sebastian Szvetits zu der Verpflichtung: "Manuel ist ein unfassbar schneller Spieler, der bereits in jungen Jahren in der Bundesliga und im Ausland aufgezeigt hat. Auf der Wingback-Position ist er jenes Profil, das wir bis jetzt nicht hatten und unbedingt dazu nehmen wollten."