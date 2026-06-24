NEWS

Sohn von Bayern-Sportdirektor Freund wechselt zu Ligakonkurrent

Der 19-jährige Sohn von Christoph Freund verlässt den FC Liefering und wechselt innerhalb der 2. Liga.

Sohn von Bayern-Sportdirektor Freund wechselt zu Ligakonkurrent Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Hertha Wels hat sich mit Nikolas Freund verstärkt.

Der Sohn von Bayern-Sportdirektor Christoph Freund, der die Jugendabteilung von Red Bull Salzburg durchlaufen hat, verlässt den FC Liefering Richtung Oberösterreich.

Der zentrale Mittelfeldspieler ist in der abgelaufenen Saison zu elf Einsätzen in der ADMIRAL 2. Liga gekommen, in den beiden abschließenden Spielen gegen Admira Wacker und Austria Klagenfurt hat der Spielmacher jeweils einen Assist geliefert.

"Sehen in ihm großes Entwicklungspotenzial"

"Mit Niki konnten wir einen weiteren hochtalentierten Spieler für unseren Verein gewinnen, der trotz seines jungen Alters viele Eigenschaften mitbringt, die wir auf dieser Position gesucht haben. Er bringt ein sauberes Passspiel und hohe Spielaktivität mit", sagt Rene Swete.

Der Sportvorstand der Hertha fügt hinzu: "Darüber hinaus zeichnet ihn seine Bereitschaft aus, intensiv gegen den Ball zu arbeiten. Wir sehen in ihm großes Entwicklungspotenzial und freuen uns darauf, ihn auf seinem weiteren Weg bestmöglich zu begleiten und zu fördern."

Mehr zum Thema

Rapid holt Abwehrtalent aus Vorarlberg

Rapid holt Abwehrtalent aus Vorarlberg

2. Liga
13
Voitsberg leiht Stürmer von Blau-Weiß Linz aus

Voitsberg leiht Stürmer von Blau-Weiß Linz aus

2. Liga
2
Transfer-Update: Zieht es Dominik Fitz zurück nach Österreich?

Transfer-Update: Zieht es Dominik Fitz zurück nach Österreich?

Bundesliga
2
Interesse aus Ausland: Angreifer könnte Austria Wien verlassen

Interesse aus Ausland: Angreifer könnte Austria Wien verlassen

Bundesliga
8
Zum Schweizer Meister! Abgang und Neuverpflichtung bei BW Linz

Zum Schweizer Meister! Abgang und Neuverpflichtung bei BW Linz

2. Liga
2
Zuletzt in Deutschland: ÖFB-Legionär kehrt zurück

Zuletzt in Deutschland: ÖFB-Legionär kehrt zurück

2. Liga
Rapid verleiht Abwehr-Talent ins Ausland

Rapid verleiht Abwehr-Talent ins Ausland

2. Liga
7

Kommentare

2. Liga Fußball Transfermarkt Christoph Freund FC Liefering Transfer FC Hertha Wels