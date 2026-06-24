Sohn von Bayern-Sportdirektor Freund wechselt zu Ligakonkurrent

Der FC Hertha Wels hat sich mit Nikolas Freund verstärkt.

Der Sohn von Bayern-Sportdirektor Christoph Freund, der die Jugendabteilung von Red Bull Salzburg durchlaufen hat, verlässt den FC Liefering Richtung Oberösterreich.

Der zentrale Mittelfeldspieler ist in der abgelaufenen Saison zu elf Einsätzen in der ADMIRAL 2. Liga gekommen, in den beiden abschließenden Spielen gegen Admira Wacker und Austria Klagenfurt hat der Spielmacher jeweils einen Assist geliefert.

"Sehen in ihm großes Entwicklungspotenzial"

"Mit Niki konnten wir einen weiteren hochtalentierten Spieler für unseren Verein gewinnen, der trotz seines jungen Alters viele Eigenschaften mitbringt, die wir auf dieser Position gesucht haben. Er bringt ein sauberes Passspiel und hohe Spielaktivität mit", sagt Rene Swete.

Der Sportvorstand der Hertha fügt hinzu: "Darüber hinaus zeichnet ihn seine Bereitschaft aus, intensiv gegen den Ball zu arbeiten. Wir sehen in ihm großes Entwicklungspotenzial und freuen uns darauf, ihn auf seinem weiteren Weg bestmöglich zu begleiten und zu fördern."