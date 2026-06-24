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GAK-Legende verlässt Verein nach zehn Jahren

Der Verteidiger wechselt in die Regionalliga Ost.

GAK-Legende verlässt Verein nach zehn Jahren Foto: © GEPA
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Nach zehn Jahren beim GAK verlässt Lukas Graf den Verein.

Wie die Grazer bekannt geben, wechselt der 31-jährige Innenverteidiger aus der steirischen Landeshauptstadt nach Niederösterreich zum Regionalligisten SV Gloggnitz.

Graf verlässt die Grazer damit nach über 200 Spielen. 2016 wechselte er zum damaligen Fünftligisten. In der abgelaufenen Saison kam er nur noch zu zwölf Einsätzen.

"Ich steh in der Kurve"

Zum Abschied sagt Graf:

"Hallo liebe GAK-Familie! Nach zehn wunderschönen Jahren mit euch werde ich den Verein leider verlassen. Ich habe in dieser Zeit so viele wunderbare Menschen kennenlernen dürfen und viele neue Freundschaften geknüpft. Wir alle können richtig stolz sein, was wir bis jetzt erreicht haben, ich bin es auf jeden Fall! Danke an alle, die mich auf dem Weg in die Bundesliga unterstützt haben. Danke an die Fans, die uns immer unterstützt haben. Danke an die ehrenamtlichen Mitglieder, Arbeiter und Unterstützer, die den Verein von null wieder aufgebaut haben, ohne euch wäre das alles niemals möglich gewesen. Und ein ganz besonderer Dank geht an meine Familie, die mich auch in den schwierigsten Zeiten immer mental unterstützt hat, ich liebe euch! Danke für alles, lieber GAK. Wir sehen uns im Stadion. Und falls mich jemand sucht: Ich steh in der Kurve. Euer Grafi."

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