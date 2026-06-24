Fix! Karic verlässt Sturm in Richtung Amerika

LAOLA1 berichtete bereits in der Vorwoche, nun ist es bestätigt!

Emir Karic verlässt Sturm Graz und wechselt in die Major League Soccer zu Sporting Kansas City.

Der 29-jährige Verteidiger kam 2024 in die Steiermark und absolvierte seither 62 Spiele für den Klub. Dabei gelangen ihm sieben Vorlagen.

"Emir Karić ist ein Vorzeigeprofi mit stets hervorragender Einstellung, großem Ehrgeiz und tollen menschlichen Qualitäten. Er hat in jedem Training und jedem Spiel alles am Platz gelassen, konnte seinen Teil zum Meistertitel in der Vorsaison beitragen und hat sich beim SK Sturm zum Nationalspieler Bosniens entwickelt", sagt Geschäftsführer Michael Parensen abschließend über den Defensiv-Mann.