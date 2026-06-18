Transfer-Update: Aktueller Stand bei Barry und Duo für den GAK

Einiges los am Transfermarkt!

Bei Austrias Abu Barry steht weiterhin ein Transfer im Raum, zudem verlängerten die "Veilchen" mit einem Abwehrspieler. Der GAK holte zwei Neue, während der WAC zwei Abgänge ankündigte. Ein Sturm-Verteidiger steht vor einem Abgang in die USA.

LAOLA1 bietet wie gewohnt einen Überblick über die Ereignisse am Transfermarkt:

ADMIRAL Bundesliga:

Ab ins Ländle: Rapid gibt Offensivspieler leihweise ab

WAC bestätigt: Leistungsträger vor Abgang

Nächster Abgang! ÖFB-Stürmerhoffnung verlässt den WAC

GAK holt Abwehrspieler von Red Bull Salzburg

GAK holt Harakate-Ersatz

Bericht: Austria gibt Angebot für Ex-Dortmund-Junior ab

Fix! Austria Wien verlängert mit Abwehrspieler

Setzt sich Austria im Poker um U17-Vizeweltmeister durch?

Barry-Abgang? Helm und Ranftl beziehen Stellung

Sturm-Verteidiger vor Abgang in die MLS

ADMIRAL 2. Liga:

FC Hertha Wels bedient sich beim SKN St. Pölten

Wende! Austria Salzburg holt Publikumsliebling zurück

Von der Süd- in die Stahlstadt: BW Linz holt Admira-Angreifer

Blau-Weiß Linz verpflichtet weiteren Offensivspieler

Nächster Abgang bei Blau-Weiß Linz

ÖFB-Legionäre:

Tottenham holt weiteren Abwehr-Konkurrenten für Danso

Wechselt ÖFB-Verteidiger Michael Svoboda nach England?

Österreichische Trainer:

Bericht: Altach-Trainer Ognjen Zaric trifft Zukunftsentscheidung