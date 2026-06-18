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Transfer-Update: Aktueller Stand bei Barry und Duo für den GAK
Austria-Trainer Stephan Helm äußert sich zu einem möglichen Wechsel von Abu Barry. Der GAK stellt zwei Neue vor, der WAC vermeldet Abgänge.
Einiges los am Transfermarkt!
Bei Austrias Abu Barry steht weiterhin ein Transfer im Raum, zudem verlängerten die "Veilchen" mit einem Abwehrspieler. Der GAK holte zwei Neue, während der WAC zwei Abgänge ankündigte. Ein Sturm-Verteidiger steht vor einem Abgang in die USA.
LAOLA1 bietet wie gewohnt einen Überblick über die Ereignisse am Transfermarkt:
ADMIRAL Bundesliga:
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WAC bestätigt: Leistungsträger vor Abgang
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GAK holt Abwehrspieler von Red Bull Salzburg
Bericht: Austria gibt Angebot für Ex-Dortmund-Junior ab
Fix! Austria Wien verlängert mit Abwehrspieler
Setzt sich Austria im Poker um U17-Vizeweltmeister durch?
Barry-Abgang? Helm und Ranftl beziehen Stellung
Sturm-Verteidiger vor Abgang in die MLS
ADMIRAL 2. Liga:
FC Hertha Wels bedient sich beim SKN St. Pölten
Wende! Austria Salzburg holt Publikumsliebling zurück
Von der Süd- in die Stahlstadt: BW Linz holt Admira-Angreifer
Blau-Weiß Linz verpflichtet weiteren Offensivspieler
Nächster Abgang bei Blau-Weiß Linz
ÖFB-Legionäre:
Tottenham holt weiteren Abwehr-Konkurrenten für Danso
Wechselt ÖFB-Verteidiger Michael Svoboda nach England?
Österreichische Trainer:
Bericht: Altach-Trainer Ognjen Zaric trifft Zukunftsentscheidung