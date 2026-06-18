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Ab ins Ländle: Rapid gibt Offensivspieler leihweise ab

Der 22-Jährige soll im Westen Spielpraxis auf Erstliga-Niveau sammeln.

Ab ins Ländle: Rapid gibt Offensivspieler leihweise ab Foto: © GEPA
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Abgang beim SK Rapid!

Wie die Hütteldorfer am Donnerstag-Vormittag vermelden, schließt sich Offensivspieler Dominik Weixelbraun leihweise Aufsteiger Austria Lustenau an.

Der 22-Jährige soll im Ländle in der kommenden Saison Spielpraxis auf Bundesliga-Niveau sammeln. In der vergangenen Spielzeit kam er für Rapid zu 18 Einsätzen in Bundesliga, ÖFB-Cup sowie im Europacup (ein Tor, ein Assist). Für Rapid II stand er sechs Mal auf dem Rasen.

Weixelbraun "will die Chance nutzen"

"Dominik ist ein junger Spieler mit enorm viel Potenzial, für dessen Entwicklung regelmäßige Spielminuten auf hohem Niveau besonders wichtig sind. Die Leihe gibt ihm die Chance, wertvolle Erfahrungen zu sammeln und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen", so Rapids Sportdirektor Markus Katzer.

Weixelbraun selbst freut sich bereits auf seine neue Aufgabe: "Ich möchte die Chance nutzen, mich sportlich, aber auch persönlich weiterzuentwickeln, möglichst viel Spielpraxis zu sammeln und meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beizutragen."

An Weixelbraun sei man schon länger interessiert gewesen, so Lustenau-Sportdirektor Dieter Alge. "Umso mehr freut es uns, dass wir ihn nun für die Austria gewinnen konnten. Er ist ein vielseitiger Offensivspieler, der mehrere Positionen in der Offensive bekleiden kann und unserem Spiel zusätzliche Flexibilität verleiht", so Alge.

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