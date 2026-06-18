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Tottenham holt weiteren Abwehr-Konkurrenten für Danso

Coach Roberto De Zerbi bekommt seinen Wunschspieler, der von Brighton & Hove Albion verpflichtet wird.

Tottenham holt weiteren Abwehr-Konkurrenten für Danso Foto: © GEPA
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ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso erwartet bei Tottenham immer größere interne Konkurrenz.

Trainer Roberto De Zerbi bekam mit dem niederländischen WM-Starter Jan Paul van Hecke seinen Wunschspieler von Ex-Klub Brighton & Hove Albion.

Der Innenverteidiger wechselt für kolportierte 60 Mio. Euro die Seiten. Britischen Medienberichten zufolge soll Van Hecke mit Landsmann Micky van de Ven eine spielstarke Innenverteidigung ganz nach De Zerbis Geschmack bilden.

Zuvor hatten die "Spurs" bereits den argentinischen WM-Teilnehmer und Innenverteidiger Marcos Senesi verpflichtet.

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