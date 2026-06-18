FC Hertha Wels bedient sich beim SKN St. Pölten

Der FC Hertha Wels bastelt weiter munter am Kader für die kommende Saison.

Mit Din Barlov präsentieren die Oberösterreicher am Donnerstag einen weiteren Neuzugang. Der 22-Jährige kommt vom SKN St. Pölten nach Wels.

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Für den niederösterreichischen Aufstiegsaspiranten absolvierte Barlov in der vergangenen Saison bewerbsübergreifend 17 Einsätze, dabei gelangen ihm zwei Tore (beide im ÖFB-Cup). Insgesamt blickt er bereits auf 123 Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga zurück.

"Gibt uns neue Möglichkeiten"

Bei seinem neuen Klub sei er für das zentrale und offensive Mittelfeld vorgesehen, wie aus einer Klubmitteilung hervorgeht.

"Mit Din ist es uns gelungen, einen Spieler zu verpflichten, der genau die Qualitäten mitbringt, nach denen wir gesucht haben. Er verfügt über eine starke Technik, besitzt große Qualität im Torabschluss und ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Dadurch gibt er unserem Spiel zusätzliche Variabilität und neue Möglichkeiten", so Sport-Vorstand Rene Swete über den neuen Mann.