Setzt sich Austria im Poker um U17-Vizeweltmeister durch?

Hasan Deshishku soll in Österreich bleiben.

Wie "Sky" berichtet, wird sein Vertrag bei der Wiener Austria bis Sommer 2029 verlängert. Der U17-Vizeweltmeister soll am Markt heiß begehrt gewesen sein.

Insbesondere Klubs aus der deutschen Bundesliga und der niederländischen Eredivisie sollen seine Entwicklung verfolgt haben (mehr dazu >>>).

Deshishku absolviert Vorbereitung bei Profis

Nun dürften sich die Veilchen jedoch durchgesetzt haben. Der Offensivmann spielte für das Team Wiener Linien, ehe er 2022 in die Akademie der Austria wechselte.

In der ADMIRAL 2. Liga kam er in der abgelaufenen Saison in 20 Spielen auf vier Tore und drei Assists.

Die Sommervorbereitung absolviert Deshishku mit der Bundesliga-Mannschaft.