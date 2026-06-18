Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz formt weiter seinen Kader für die Mission Wiederaufstieg.

Nach dem Zugang von Filip Ristanic (alle Infos>>>) geben die "Stahlstädter" die Verpflichtung eines weiteren Offensivspielers bekannt: Nico Grimbs wechselt ablösefrei vom deutschen Drittligisten Schweinfurt nach Linz.

Der deutsch-österreichische Doppelstaatsbürger unterschreibt bei Blau-Weiß einen Vertrag bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Liga-Zwa-Erfahrung

Der 22-jährige Grimbs wurde in der Nachwuchsakademie der SpVgg Greuther Fürth ausgebildet und sammelte bereits Erfahrung im österreichischen Profifußball. Während einer Leihe zum Floridsdorfer AC in der Saison 2023/24 absolvierte er 28 Pflichtspiele in der ADMIRAL 2. Liga.

Blau-Weiß-Sportdirektor Christoph Schößwendter freut sich auf den Neuzugang:

"Mit Nico Grimbs gewinnen wir einen spannenden und flexiblen Offensivspieler. Seine technischen Fähigkeiten, seine Bewegungen zwischen den Linien und seine Abschlussqualität werden unserem Spiel zusätzliche Optionen geben. Wir freuen uns sehr, dass Nico sich für uns entschieden hat und sind überzeugt, dass er sich bei uns sehr gut entwickeln wird."

Doppelstaatsbürgerschaft als Vorteil

Auch Trainer Michael Köllner ist überzeugt vom 22-Jährigen:

"Ein Fokus bei der Kaderplanung für die kommende Saison liegt auch auf jungen, entwicklungsfähigen Spielern. Nico hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich entwickelt und wir sehen diese Entwicklung in keinster Weise abgeschlossen."

Köllner weiters: "Mit Nico gewinnen wir einen Spieler, der bereits auf einige Erfahrungen in der 2. Liga in Österreich zurückblicken kann und im letzten Jahr seinen nächsten Entwicklungsschritt in der deutschen 3. Liga genommen hat. Nicos Stärken liegen in seinem bedingungslosen Engagement auf dem Platz, in seinem Charakter und besonders im letzten Drittel. Er kann sowohl in der Spitze als auch in den Räumen dahinter eingesetzt werden. Zudem besitzt er die österreichische Staatsbürgerschaft, ein nicht zu unterschätzender Faktor hinsichtlich der ÖFB-Regelungen."