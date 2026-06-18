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Bericht: Altach-Trainer Ognjen Zaric trifft Zukunftsentscheidung

Der 37-Jährige soll auch in der neuen Saison für die Altacher an der Seitenlinie stehen.

Bericht: Altach-Trainer Ognjen Zaric trifft Zukunftsentscheidung Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Ognjen Zaric bleibt dem SCR Altach treu. Das berichtet "Sky Sport Austria".

Demnach steht der 37-Jährige vor einer vorzeitigen Verlängerung seines Vertrages bis 2028.

Zaric beerbte bei den Vorarlbergern im Jänner Fabio Ingolitsch, der zum SK Sturm Graz gewechselt war.

Der ehemalige Basel-Co-Trainer schaffte mit Altach nicht nur den Klassenerhalt (Punkteschnitt: 1,5), sondern nach Siegen über Sturm und Red Bull Salzburg auch den Einzug ins Finale des UNIQA ÖFB Cups.

Dort mussten sich die Altacher gegen den LASK in der Verlängerung geschlagen geben.

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