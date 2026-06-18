Der Trainingsauftakt ist erfolgt, die Kaderplanungen für die anstehende Saison sind in vollem Gange!

Der SK Sturm Graz startete am Mittwoch als "zusammengewürfelter Haufen" in die Vorbereitung (Hier nachlesen >>>). Noch ist der Kader zu groß, es wird noch zu einigen Abgängen kommen, wie Sportchef Michael Parensen im Interview mit 90minuten bestätigt.

Zwei Defensiv-Abgänge

So steht Linksverteidiger Emir Karic laut 90minuten-Informationen unmittelbar vor einem Transfer in die MLS zu Sporting Kansas City. Der Bosnier verließ noch vor dem Training am Mittwoch das Vereinsgelände.

Der 29-Jährige war in der abgelaufenen Saison zwar gesetzt, konnte jedoch nicht immer überzeugen. Jetzt werden sich die Wege trennen. Sporting Kansas City liegt in der Western Conference als 15. momentan am Tabellenende. Trainer dort ist mit Raphael Wicky ein Schweizer.

Auch Dimitri Lavalee, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft, wird nicht mehr für den Vizemeister auflaufen.

Dauer-Thema Angriff

Noch nicht in Sicht hingegen ist der von Trainer Fabio Ingolitsch erhoffte großgewachsene und physisch starke Stürmer. Was allerdings auch an der großen Dichte im Angriff liegt, wie Parensen im Interview bestätigt.

"Das ist in unseren Köpfen und wir arbeiten darauf hin. Aber wir haben derzeit acht Stürmer unter Vertrag. Es ist nicht machbar, zu so vielen Angreifern noch einen dazu zu nehmen. Wir wollen mit dem einen oder anderen Lösungen finden, um dann Platz für einen anderen Stürmertyp zu haben."

Ziel ist es, dass am Ende fünf Stürmer im Kader stehen.

Das ganze Interview mit Michael Parensen: