GAK holt Abwehrspieler von Red Bull Salzburg

Der FC Red Bull Salzburg arbeitet weiter an seinem Kader für die nächste Saison.

Dabei müssen einige Spieler weichen, so auch Verteidiger Tim Trummer. Der 20-Jährige wird für die kommende Spielzeit an den GAK verliehen. Das bestätigt der Klub am Donnerstag.

Vertrag bei den "Bullen verlängert

Zuvor wird sein Vertrag bei den "Bullen" jedoch um ein Jahr verlängert, wie der Verein vermeldet.

Trummer kam 2018 im Sommer in die Mozartstadt und durchlief dort diverse Jugendteams. Beim FC Liefering sammelte er in 44 Spielen Erfahrung in der ADMIRAL 2. Liga. Bei den Profis stand er bisher 31 Mal am Platz.

Der Sportdirektor der Grazer sagt über den Transfer: "Tim Trummer ist ein Steirer und aktueller österreichischer U21-Teamspieler, den wir schon länger intensiv verfolgen. Was ihn auszeichnet, ist nicht nur seine fußballerische Qualität, sondern auch seine Mentalität und seine Wucht. Genau dieser Mix aus Ehrgeiz, Körperlichkeit und Siegermentalität hat uns überzeugt."