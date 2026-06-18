Oliver Wähling verlässt den FC Blau-Weiß Linz.

Der offensive Mittelfeldspieler (26) kehrt dem Bundesliga-Absteiger den Rücken und schließt sich mit Vertragsende ablösefrei dem SSV Ulm an.

Beim 3. Liga-Absteiger unterschreibt der Deutsch-Brite einen Zweijahresvertrag. In der kommenden Saison spielen die Schwaben in der viertklassigen Regionalliga Südwest.

Wähling war im Sommer 2024 ablösefrei vom VfL Osnabrück zu den Oberösterreichern gewechselt. In der vergangenen Saison machte er zwölf Bundesliga-Spiele und drei im ÖFB-Cup (ein Tor).

Insgesamt stand er für Blau-Weiß in 24 Pflichtspielen auf dem Rasen.