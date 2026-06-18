Der GAK bastelt eifrig weiter am Kader für die kommende Saison. Wie die Grazer vermelden, sichern sich die "Rotjacken" die Dienste von Stürmer Anthony Smits.

Der 21-jährige Niederländer wechselt aus der zweiten Mannschaft von AZ Alkmaar an die Mur.

GAK im Transfer-Rausch

Nach der kürzlichen Verpflichtung von Ismaël Guerti (alle Infos>>>) und der Leihe von Salzburgs Tim Trummer (hier nachlesen>>>) präsentieren die "Rotjacken" mit Smits den bereits siebenten Neuzugang für die kommende Spielzeit.

Der schnelle Stürmer soll den ligainternen Wechsel von Top-Torjäger Harakate zum LASK kompensieren. GAK-Sportdirektor Tino Wawra zeigt sich von der Neuverpflichtung begeistert:

"Mit Anthony Smits konnten wir einen der spannendsten jungen Spieler aus dem Nachwuchs von AZ Alkmaar fix verpflichten. Anthony bringt außergewöhnliche Schnelligkeit mit, die ihn sowohl im Eins-gegen-Eins als auch in Umschaltsituationen zu einer Waffe macht."

Wawra: "Passt perfekt zu unserer Spielidee"

Der GAK stattet Smits mit einem Vertrag bis Sommer 2028 aus, Sportdirektor Wawra freut sich auf die Entwicklung des 21-Jährigen:

"Er ist ein Spieler, der mit seinem Tempo Spiele verändern und Gegner vor große Probleme stellen kann. Wir sind überzeugt, dass er perfekt zu unserer Spielidee passt. Wir heißen Anthony herzlich in Graz willkommen und sind gespannt auf seine Entwicklung in unseren Farben."

Auch Smits selbst, der in der vergangenen Saison in 28 Einsätzen in der zweiten niederländischen Liga zwei Tore und vier Assists beisteuern konnte, freut sich auf seine erste Auslandsstation:

"Ich bin stolz und dankbar beim GAK zu sein. Ich bringe Tempo und Zug zum Tor mit und will der Mannschaft mit meinen Qualitäten helfen. Vor allem freue ich mich darauf, hart zu arbeiten, mich weiterzuentwickeln und mich hier zu beweisen."