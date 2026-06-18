Bericht: Austria gibt Angebot für Ex-Dortmund-Junior ab

Schnappt sich Austria Wien einen ehemaligen Dortmund-Junior?

Laut einem Bericht von "Sky" sollen die "Violetten" vor einer Verpflichtung von Flügelspieler Julian Hettwer stehen und bereits ein schriftliches Angebot für den 23-Jährigen abgegeben haben. Der Deutsche soll bereits für Gespräche nach Wien gereist sein und als Wunschspieler der Austria gelten.

Fehlte Düsseldorf lange verletzt

Derzeit steht Hettwer noch bis 2029 bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag, wo er aber weite Teile der vergangenen Saison aufgrund eines Meniskuseinrisses verpasste und sich nicht durchsetzen konnte. In neun Pflichtspielen – eines davon von Beginn an – blieb der ehemalige U19-Nationalspieler Deutschlands ohne Scorerpunkt.

Bis Sommer 2025 kickte Hettwer, der beim VfL Bochum ausgebildet wurde, in der Zweitvertretung von Borussia Dortmund. In 62 Spielen für die Reserve der Schwarz-Gelben in der 3. Liga gelangen dem Rechtsaußen 21 Tore und 16 Assists.