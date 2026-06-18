NEWS

Bericht: Austria gibt Angebot für Ex-Dortmund-Junior ab

Der 23-Jährige soll vor einem Wechsel zu den "Violetten" stehen. Derzeit steht der Offensivspieler bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag.

Bericht: Austria gibt Angebot für Ex-Dortmund-Junior ab Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Schnappt sich Austria Wien einen ehemaligen Dortmund-Junior?

Laut einem Bericht von "Sky" sollen die "Violetten" vor einer Verpflichtung von Flügelspieler Julian Hettwer stehen und bereits ein schriftliches Angebot für den 23-Jährigen abgegeben haben. Der Deutsche soll bereits für Gespräche nach Wien gereist sein und als Wunschspieler der Austria gelten.

Fehlte Düsseldorf lange verletzt

Derzeit steht Hettwer noch bis 2029 bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag, wo er aber weite Teile der vergangenen Saison aufgrund eines Meniskuseinrisses verpasste und sich nicht durchsetzen konnte. In neun Pflichtspielen – eines davon von Beginn an – blieb der ehemalige U19-Nationalspieler Deutschlands ohne Scorerpunkt.

Bis Sommer 2025 kickte Hettwer, der beim VfL Bochum ausgebildet wurde, in der Zweitvertretung von Borussia Dortmund. In 62 Spielen für die Reserve der Schwarz-Gelben in der 3. Liga gelangen dem Rechtsaußen 21 Tore und 16 Assists.

Mehr zum Thema

Austria Wien verlängert offenbar mit Abwehrspieler

Austria Wien verlängert offenbar mit Abwehrspieler

Bundesliga
4
Nächster Transfercoup: Real Madrid holt französischen WM-Fahrer

Nächster Transfercoup: Real Madrid holt französischen WM-Fahrer
GAK holt Abwehrspieler von Red Bull Salzburg

GAK holt Abwehrspieler von Red Bull Salzburg

Bundesliga
16
WAC bestätigt: Leistungsträger vor Abgang

WAC bestätigt: Leistungsträger vor Abgang

Bundesliga
5
Ab ins Ländle: Rapid gibt Offensivspieler leihweise ab

Ab ins Ländle: Rapid gibt Offensivspieler leihweise ab

Bundesliga
7
Transfer-Update: Trainer für Salzburg, Trio für WAC

Transfer-Update: Trainer für Salzburg, Trio für WAC

Bundesliga
Wechselt ÖFB-Verteidiger Michael Svoboda nach England?

Wechselt ÖFB-Verteidiger Michael Svoboda nach England?

Serie A

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Fortuna Düsseldorf Gerüchteküche Transfermarkt