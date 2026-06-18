Wende! Austria Salzburg holt Publikumsliebling zurück

Überraschende Wende beim SV Austria Salzburg.

Wie der Zweitligist am Donnerstag mitteilt, bleibt Torhüter Manuel Kalman doch über den Sommer hinaus bei den Salzburgern.

Eigentlich war der 30-Jährige bereits Ende der vergangenen Saison verabschiedet worden, nun kam es jedoch zur Wende:

Der Torhüter komplettiert als dritter Mann und Mentor für die Youngsters das Tormannteam der Austrianer.

"Zurück bei meiner Fußballfamilie"

"Ich bin zurück bei meiner Fußballfamilie – und es fühlt sich großartig an. Ich werde mein Bestes geben, um den Jüngeren ein Vorbild zu sein und sie zu pushen. Und wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Ich habe immer gesagt, dass über allem der Verein steht – und genau das lebe ich auch", sagt Kalman.

"Insgeheim habe ich immer gehofft, dass es so kommen wird. Die Freude ist riesengroß. Die sportlich Verantwortlichen haben eine ganz klare Erwartung an ihn – und wir wissen, dass er diese zu 100 Prozent erfüllen wird. So gut kennen wir ihn", so Salzburg-Obmann David Rettenbacher.

Kalman ist seit 2021 Teil des Salzburger Kaders, absolvierte bislang 121 Spiele für den Klub und feierte zwei Westliga-Titel sowie den Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga.