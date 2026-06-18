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Nächster Abgang! ÖFB-Stürmerhoffnung verlässt den WAC

Der Wolfsberger AC gibt eine der größten Angreifer-Hoffnungen des Landes an einen serbischen Traditionsverein ab.

Nächster Abgang! ÖFB-Stürmerhoffnung verlässt den WAC
Textquelle: © LAOLA1
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Beim WAC geht es im laufenden Transfer-Sommer drunter und drüber.

Nach dem am Donnerstag angekündigten Abschied von Offensiv-Star Dejan Zukic bricht ein weiterer Angreifer seine Zelte im Lavanttal ab.

Erik Kojzek verlässt das "Wolfsrudel" und wechselt zum serbischen Spitzenverein Partizan Belgrad. Das verkünden beide Klubs am Nachmittag offiziell.

Nummer neun bei Partizan

Der ÖFB-U21-Nationalspieler schließt sich dem Tabellendritten der Vorsaison leihweise an, der Deal beinhaltet jedoch eine Kaufoption.

Der gebürtige Slowene hatte in der abgelaufenen Saison drei Tore in 24 Bundesliga-Einsätzen erzielt – in der Vorsaison zeigte er mit acht Treffern in 20 Spielen auf.

Bei Partizan wird Kojzek, der die Nachwuchsschmiede der Wolfsberger durchlief, von nun an die Rückennummer neun tragen.

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