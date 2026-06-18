Von der Süd- in die Stahlstadt: BW Linz holt Admira-Angreifer

Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz formt weiter seinen Kader für die Mission Wiederaufstieg.

Bei dieser mithelfen wird ein Angreifer von Admira Wacker: Die Stahlstädter sichern sich die Dienste von Filip Ristanic. Der 22-Jährige unterschreibt bei Blau-Weiß bis Sommer 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Der in der Südstädter Akademie ausgebildete Ristanic diente sich bei der Admira bis zu den Profis hoch, für die er bewerbsübergreifend 99 Spiele machte (20 Tore, elf Vorlagen).

Vorschusslorbeeren vom neuen Trainer...

"Filip ist ein junger Österreicher, der bereits einiges an Erfahrung gesammelt hat und ein Spieler, der in der Offensive große Qualitäten mitbringt und noch klares Entwicklungspotenzial besitzt. Er hat uns vom ersten Moment an klar signalisiert, dass er unbedingt diesen Weg mit uns gehen möchte", so der Linzer Sportdirektor Christoph Schößwendter.

Trainer Michael Köllner streicht an Ristanic vor allem "seine Torgefährlichkeit, seine Stärken prinzipiell im Offensivspiel und seine läuferische Stärke gepaart mit seinem absoluten Siegeswillen", hervor.

...Bedauern beim nunmehrigen Ex-Klub

In der Südstadt bedauert man den Abgang des Eigengewächses. "Wir hätten Rista noch sehr, sehr gerne weiterhin bei uns im Team behalten, müssen aber akzeptieren, dass er sich dazu entschlossen hat, einen neuen Weg einzuschlagen", wird Admira-Sportdirektor Ralf Muhr zitiert.

Man wünsche Ristanic vor allem eine verletzungsfreie Fortsetzung seiner hoffnungsvollen Karriere.