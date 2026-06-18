Fix! Austria Wien verlängert mit Abwehrspieler

Die Wiener Austria bindet eine Stammkraft langfristig an den Verein.

Wie die "Veilchen" am Donnerstag verkünden, verlängert Philipp Wiesinger seinen ursprünglich Ende Juni auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre.

Damit zerschlägt sich auch ein Wechsel zum Koller-Klub FC Zürich, der in den vergangenen Wochen in der Gerüchteküche kursierte. Auch Klubs aus der italienischen Serie B sollen an dem gebürtigen Salzburger interessiert gewesen sein.

Wiesinger war in der vergangenen Saison als Stammspieler in der Defensive gesetzt und kam wettbewerbsübergreifend auf 32 Einsätze, in denen er zwei Tore und zwei Assists verbuchte. Der 32-Jährige wechselte im Sommer 2024 vom LASK an den Verteilerkreis.

"Wichtiger Bestandteil der Mannschaft"

"Wir freuen uns sehr, den Vertrag mit Philipp Wiesinger um weitere zwei Jahre verlängert zu haben. Er ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und bringt mit seiner Erfahrung viel Stabilität in unsere Defensive. In den vergangenen beiden Saisonen hat er mit konstant starken Leistungen gezeigt, wie wertvoll er für unser Team ist", so Sportvorstand Tomas Zorn.

"Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung bei der Austria. Ich komme jeden Tag sehr gerne zum Training und in die Kabine, weil mir die tägliche Arbeit mit der Mannschaft enorm viel Spaß macht", sagt Wiesinger.

"Der Verein hat mir vor zwei Jahren in einer schwierigen Phase meiner Karriere enorm unter die Arme gegriffen, dafür bin ich sehr dankbar. Umso mehr freue ich mich jetzt auf die kommenden Aufgaben und die ersten Spiele der neuen Saison", so der Innenverteidiger weiter.

Plavotic hat Angebot vorliegen

Die Zukunft von Tin Plavotic ist indes noch nicht geklärt. Wie "Sky" berichtet, soll der 28-Jährige zwar ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorliegen haben, es soll allerdings noch keine Einigung geben.

Damit könnte sich ein Abschied des Innenverteidigers abzeichnen, dessen Arbeitspapier ebenfalls Ende Juni ausläuft.