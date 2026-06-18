Fix! Austria Wien verlängert mit Abwehrspieler

🟣 Sky-Info | Philipp #Wiesinger (32/IV) hat seinen auslaufenden Vertrag bei FK Austria Wien bis 2028 verlängert. 56 Einsätze (3 Tore) für #FAK. Auch Tin #Plavotic (28/IV) hat ein Angebot vorliegen, jedoch noch keine Einigung @SkySportAustria pic.twitter.com/h4DgGifZWl— Eric Niederseer (@Transferic_Sky) June 18, 2026
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