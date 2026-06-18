WAC bestätigt: Leistungsträger vor Abgang

Der WAC muss demnächst einen Leistungsträger ziehen lassen: Wie der Klub vermeldet, steht Dejan Zukic unmittelbar vor dem Absprung.

Der 25-Jährige soll in seine Heimat zur Vojvodina Novi Sad wechseln - jenem Klub, von dem er im Sommer 2024 ins Lavanttal kam. Er befinde sich bereits auf dem Weg zum Medizincheck. So dieser positiv verläuft, werde der Transfer abgeschlossen, teilt der WAC mit.

Starke Debütsaison

Besonders in seiner ersten Saison, die mit dem Triumph im UNIQA ÖFB-Cup gekrönt wurde, entwickelte sich Zukic zu einer enorm wichtigen Säule bei den Wolfsbergern. In der abgelaufenen Spielzeit konnte er, so wie der Rest des Teams, nicht mehr wie gewünscht daran anschließen. In 75 Pflichtspielen gelangen dem 25-Jährigen dennoch starke 43 Scorerpunkte (22 Tore, 21 Vorlagen).

Man bedanke sich für seinen Einsatz und wünsche ihm für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute, wird Zukic vom WAC bereits verabschiedet.

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