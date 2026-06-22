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Transfer-Update: Salzburg verkauft mit Millionenverlust

Ein englisches Talent kehrt fix auf die Insel zurück. In der Bundesliga und 2. Liga standen vor allem die Torhüter im Fokus.

Transfer-Update: Salzburg verkauft mit Millionenverlust Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Obwohl der Fokus am 22. Juni auf das ÖFB-Team gerichtet war, war auch der Transfermarkt in Bewegung.

Die Bullen aus Salzburg geben einen zwölf Millionen Transferflop mit hohem Verlust ab. Torhüter gibt es zwei Neue für Blau-Weiß Linz, einer verlängert beim TSV Hartberg und auch Voitsberg verstärkt sich auf dieser Position.

LAOLA1 bietet wie gewohnt einen Überblick über die Ereignisse am Transfermarkt:

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