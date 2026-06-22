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Transfer-Update: Salzburg verkauft mit Millionenverlust
Ein englisches Talent kehrt fix auf die Insel zurück. In der Bundesliga und 2. Liga standen vor allem die Torhüter im Fokus.
Obwohl der Fokus am 22. Juni auf das ÖFB-Team gerichtet war, war auch der Transfermarkt in Bewegung.
Die Bullen aus Salzburg geben einen zwölf Millionen Transferflop mit hohem Verlust ab. Torhüter gibt es zwei Neue für Blau-Weiß Linz, einer verlängert beim TSV Hartberg und auch Voitsberg verstärkt sich auf dieser Position.
LAOLA1 bietet wie gewohnt einen Überblick über die Ereignisse am Transfermarkt:
ADMIRAL Bundesliga:
Sturm beschäftigt sich offenbar mit Bayern-Youngster
TSV Hartberg klärt Zukunft von Ex-Sturm-Duo
Fix! Liefering-Talent wechselt in die Bundesliga
Beim Rivalen ausgebildet: Hartberg-Talent wechselt nach Salzburg
Austria Lustenau angelt nach Stürmertalent von Bayer Leverkusen
Auch Lyon buhlt um Altach-Verteidiger
Offiziell: Salzburg-Flop bleibt in England
ADMIRAL 2. Liga:
2. Liga: Nächstes Klagenfurt-Talent wechselt in die Steiermark
Ex-FAC-Trainer Sinan Bytyqi heuert in Linz an
Transfer-Doppelschlag: Zwei neue Torhüter für Blau-Weiß Linz
Admira verpflichtet Mittelfeld-Talent aus der Landesliga
Admira: Zukunft von "Defensiv-Allrounder" geklärt
Offiziell: Jannik Wanner ist zurück in LigaZwa
Blau-Weiß-Winterneuzugang steht vor Wechsel zu Europacup-Starter
Fix! Voitsberg verpflichtet Torwart-Routinier
ÖFB-Legionäre:
Ausstiegsklausel enthüllt! Wechselt Querfeld noch diesen Sommer?