Transfer-Update: Salzburg verkauft mit Millionenverlust

Obwohl der Fokus am 22. Juni auf das ÖFB-Team gerichtet war, war auch der Transfermarkt in Bewegung.

Die Bullen aus Salzburg geben einen zwölf Millionen Transferflop mit hohem Verlust ab. Torhüter gibt es zwei Neue für Blau-Weiß Linz, einer verlängert beim TSV Hartberg und auch Voitsberg verstärkt sich auf dieser Position.

LAOLA1 bietet wie gewohnt einen Überblick über die Ereignisse am Transfermarkt:

ADMIRAL Bundesliga:

Sturm beschäftigt sich offenbar mit Bayern-Youngster

TSV Hartberg klärt Zukunft von Ex-Sturm-Duo

Fix! Liefering-Talent wechselt in die Bundesliga

Beim Rivalen ausgebildet: Hartberg-Talent wechselt nach Salzburg

Austria Lustenau angelt nach Stürmertalent von Bayer Leverkusen

Auch Lyon buhlt um Altach-Verteidiger

Offiziell: Salzburg-Flop bleibt in England

ADMIRAL 2. Liga:

2. Liga: Nächstes Klagenfurt-Talent wechselt in die Steiermark

Ex-FAC-Trainer Sinan Bytyqi heuert in Linz an

Transfer-Doppelschlag: Zwei neue Torhüter für Blau-Weiß Linz

Admira verpflichtet Mittelfeld-Talent aus der Landesliga

Admira: Zukunft von "Defensiv-Allrounder" geklärt

Offiziell: Jannik Wanner ist zurück in LigaZwa

Blau-Weiß-Winterneuzugang steht vor Wechsel zu Europacup-Starter

Fix! Voitsberg verpflichtet Torwart-Routinier

ÖFB-Legionäre:

Ausstiegsklausel enthüllt! Wechselt Querfeld noch diesen Sommer?