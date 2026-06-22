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Beim Rivalen ausgebildet: Hartberg-Talent wechselt nach Salzburg

Ein Mittelfeld-Talent verlässt Hartberg und wechselt in die 2. Liga.

Beim Rivalen ausgebildet: Hartberg-Talent wechselt nach Salzburg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Austria Salzburg präsentiert den nächsten Neuzugang.

Arda Bahadir (17) verlässt den TSV Hartberg und schließt sich den "Violetten" mit sofortiger Wirkung an.

Sportdirektor Roland Kirchler: "Arda ist noch sehr jung und hat letzte Saison noch in der steirischen Landesliga gespielt. Dafür macht er es im Training schon richtig gut. Er wird noch Zeit brauchen, die werden wir ihm geben. In jedem Fall ein toller und sympathischer Junge mit viel Potential."

In der Red-Bull-Akademie ausgebildet

Ausgebildet wurde der Türke ausgerechnet beim FC Red Bull Salzburg. Zehn Jahre lang spielte er im "Bullen"-Nachwuchs, ehe er zur Zweiermannschaft der Oststeirer wechselte.

In der Landesliga Steiermark machte der zentrale Mittelfeldspieler vergangene Saison drei Tore in 25 Spielen.

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