Offiziell: Jannik Wanner ist zurück in LigaZwa

Jannik Wanner spielt künftig wieder in der ADMIRAL 2. Liga!

Wie LAOLA1 schon vor knapp zwei Wochen berichtete (hier nachlesen >>>), wechselt der 26-Jährige fest zum SKN St. Pölten. Das bestätigt der LigaZwa-Vizemeister via Social Media.

Wanner war zuletzt in Schottland aktiv. Bei seinem Stammklub Livingston FC kam er nur zu drei Jokereinsätzen. Auch bei Leihklub St. Johnstone FC (von September bis Dezember) reichte es nur zu einem Startelf-Einsatz im Pokal und acht Einwechslungen in der Liga. Sein Vertrag beim Livingston FC wäre ursprünglich noch bis 2028 gelaufen.

Erfolgreicher lief es für den Cousin von ÖFB-Kicker Paul Wanner in der vorherigen Saison beim SKU Amstetten: In 32 Einsätzen kam er auf starke zehn Tore und 14 Vorlagen für die Niederösterreicher.