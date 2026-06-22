Ex-FAC-Trainer Sinan Bytyqi heuert in Linz an

Der FC Blau-Weiß Linz hat am Montag sein Trainerteam für die kommende Spielzeit in der ADMIRAL 2. Liga vorgestellt.

Auf der Cheftrainerposition hat man mit der Vertragsverlängerung von Michael Köllner ein klares Zeichen in Richtung Kontinuität gesetzt.

Neben den bisherigen Co-Trainern Matthias Luginger und Tormanntrainer Christoph Eglseer wird er künftig auch von Co-Trainer Sinan Bytyqi unterstützt. Der 31-Jährige war bis April 2026 Cheftrainer des FAC Wien und musste dann aufgrund fehlender Lizenz auf die Co-Trainer-Position wechseln.

Einige Abgänge

Mit Andreas Gahleitner steht ein Co-Trainer der Linzer in der kommenden Saison beim SKU Amstetten an der Seitenlinie. Es wird also zum Aufeinandertreffen mit seinem ehemaligen "Chef" kommen.

Neben Gahleitner werden mit Daniel Rozsa und Christoph Spießberger zwei weitere Co-Trainer den FC Blau-Weiß Linz verlassen.

Köllner mit Trainerteam "megahappy"

Weiterhin Teil des Betreuerstabs bleiben Leistungsdiagnostiker/Sportwissenschafter Bernhard Schimpl, Sportwissenschafter Jan Kollmann, das Physiotherapie-Team rund um Markus Morbitzer, Laura Neuhuber und Thomas Berger sowie Masseur Jürgen Ackerl.

Neu im Team ist zudem Lukas Zöchbauer, der künftig als Zeugwart fungieren wird.

"Für eine erfolgreiche Saison benötigt man ein top funktionierendes Trainerteam. Wir haben uns im Verein sehr viel Zeit genommen, um genau zu analysieren, was wir brauchen, welche Arbeitsbereiche von welchem Trainer besetzt werden können und wie wir es schaffen können, die höchstmögliche fachliche und menschliche Qualität in unserem Trainerteam zu bündeln bzw. zu bekommen. Mit unserem Ergebnis bin ich sehr zufrieden, sogar megahappy", meint Michael Köllner.