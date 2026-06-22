Im Jänner 2026 erfüllte sich Isak Dahlqvist mit seinem Wechsel vom Örgryte IS zum FC Blau-Weiß Linz seinen Traum vom Ausland.

Mit einem Traumtor beim Debüt im Cup-Derby gegen den LASK ging sein Engagement in der Stahlstadt überragend los. Doch auch der 24-jährige Schwede konnte den Abstieg letztlich nicht verhindern.

Den Weg in die ADMIRAL 2. Liga wird Dahlqvist nicht antreten, im Aufgebot für den Trainingsauftakt scheint er nicht auf. Sein Weg wird voraussichtlich zurück in den Norden führen. Wie die "Sportbladet" berichtet, steht der Außenbahnspieler vor einem Wechsel zu Tromsø IL in die norwegische Eliteserien.

Vom Absteiger zum Europacup-Starter

In den Verhandlungen sollen sowohl die Bedingungen für eine Leihe als auch einen Kauf diskutiert worden sein.

Der Wechsel nach Norwegen soll nur noch Formsache sein, unklar ist jedoch, wie die genauen Konditionen aussehen. Beim aktuellen Tabellenzweiten der Eliteserien könnte er sogar Europacup-Luft schnuppern. In der 2. Runde der Europa-League-Qualifikation trifft der Klub auf den FC Viktoria Pilsen.

Für den FC Blau-Weiß Linz absolvierte er insgesamt zwölf Pflichtspiele, in denen er ein Tor und eine Vorlage beisteuerte.