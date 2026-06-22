Admira: Zukunft von "Defensiv-Allrounder" geklärt

Admira Wacker verlängert mit Fabian Feiner (20).

Das verkünden die Südstädter am Montag offiziell. Der "Defensiv-Allrounder" und 24-fache U-Nationalspieler Österreichs verlängert beim Zweitligisten bis 2028.

Der Steirer kam 2018 aus der Jugend des SV Lafnitz zur Admira, durchlief dort die Akademie. In der laufenden Saison kam er in der ADMIRAL 2. Liga 16-mal zum Einsatz.

Sportdirektor Ralf Muhr sagt: "Fabian’s sportliche Story bei seiner Admira ist längst noch nicht auserzählt! Als defensiver Allrounder kann Fabian mehrere Positionen bekleiden, wir sind der Überzeugung, dass er vor allem in der 6er Rolle der Mannschaft wertvolle Impulse geben kann. Wir freuen uns, dass er seiner Admira die Treue hält, und ebenso erwarten wir beidseitig deutlich mehr Wettkampfpraxis in der kommenden Saison!"

Feiner selbst sagt: "Ich bin froh, weiterhin für die Admira spielen zu dürfen. Die Südstadt ist wie meine zweite Heimat, hier bin ich groß geworden und bin seit 2018 ein Teil der Admira. Der Verein bedeutet mir sehr viel und ich bin dankbar für das Vertrauen. Mit der Rückennummer 6 möchte ich alles für die Admira geben!"