Fix! Voitsberg verpflichtet Torwart-Routinier

Der ASK Voitsberg hat am Montag die Verpflichtung des 30-jährigen Filip Dmitrovic bekanntgegeben.

Der Serbe war in der vergangenen Spielzeit beim ASKÖ Oedt unter Vertrag. Dmitrovic hatte in seiner Karriere bereits einige Stationen im österreichischen Profifußball. 2018 kam er beim SKN St. Pölten auch zu Einsätzen in der ADMIRAL Bundesliga.

Voitsberg-Sportdirektor Sebastian Szvetits zur Neuverpflichting: "Mit Filip verpflichten wir einen erfahrenen Tormann, der unserer jungen Mannschaft Stabilität und Sicherheit verleihen wird. Filip ist ein sehr kommunikativer Tormann, der viel coacht und seine Mitspieler einteilt, was für unsere Entscheidung ein wesentlicher Faktor war."