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Ausstiegsklausel enthüllt! Wechselt Querfeld noch diesen Sommer?

Wird Leo Querfeld zum Schnäppchen? Ein Bericht legt ein solches Szenario nun nahe.

Ausstiegsklausel enthüllt! Wechselt Querfeld noch diesen Sommer? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Leopold Querfeld darf den 1. FC Union Berlin für eine festgeschriebene Ablösesumme verlassen.

Das geht aus einem Bericht der "Bild" hervor. Demnach enthält der Kontrakt des Wieners (22) eine gestaffelte Ausstiegsklausel.

An Interessenten soll es indes nicht mangeln.

Nächsten Schritt gemacht

Dem Bericht zufolge soll Querfeld für elf Millionen Euro innerhalb der Bundesliga wechseln dürfen. Für Klubs aus der englischen Premier League betrage die Klausel 15 Millionen Euro.

Entsprechende Offerten sollen dem fünffachen ÖFB-Teamspieler auch bereits vorliegen. Zudem soll es auch aus Italien und Frankreich Interesse am Innenverteidiger geben.

Zunächst Stammspieler, dann nicht mehr

In seiner zweiten Saison bei den "Eisernen" etablierte sich Querfeld endgültig in der Stammelf, avancierte zum Elfmeterschützen und machte in wettbewerbsübergreifend 34 Spielen stolze sieben Tore.

Interimstrainerin Marie-Louise Eta baute in den letzten drei Saisonspielen nicht mehr auf das Rapid-Eigengewächs, in den WM-Kader von Ralf Rangnick schaffte es Querfeld auch nicht.

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