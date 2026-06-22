Transfer-Doppelschlag: Zwei neue Torhüter für Blau-Weiß Linz

Beim FC Blau-Weiß Linz geht es dieser Tage heiß her.

Nachdem die Oberösterreicher am Montag bereits das Trainerteam für die kommende Saison präsentierten, werden kurz darauf zwei Neuverpflichtungen verkündet.

Die Stahlstädter verpflichten Christopher Giuliani (27) und Marcel Köstenbauer (24).

Wie der Klub via Social Media und in einer Pressemitteilung bekanntgibt, soll das Duo das Torwartteam hinter Neo-Einser Valentin Oelz (21) bilden.

Der bei Sturm Graz ausgebildete Giuliani kommt vom First Vienna FC 1894, unterschreibt beim Bundesliga-Absteiger bis Sommer 2028.

Coach Köllner überzeugt

Cheftrainer Michael Köllner: "Es ist uns gelungen, Christopher von unseren Zielen und von unserem Verein zu überzeugen. Entscheidend für mich waren die Expertise unseres Torhütertrainers Christoph Eglseer, sein bisheriger Weg in Österreich, seine Erfahrung von knapp 80 Spielen in Liga 2, seine Qualitäten aus den Analysen und vor allem der persönliche Eindruck. (...)"

Köstenbauer, dessen Opa eine "Voest-Legende" ist, kommt von der SV Ried und erhält einen Einjahresvertrag.

Köllner: "Mit Marcel schließt sich uns ein Spieler an, bei dem mehr Identifikation nicht möglich ist. Sein Opa ist eine Voest-Legende, er selbst ist seit Kindesbeinen ein Blau-Weißer und wohnt praktisch direkt neben unseren Trainingsplätzen. Für Marcel erfüllt sich ein Kindheitstraum und wir bekommen einen gut ausgebildeten Torhüter, der vor allem charakterlich sehr gut zu unserem Team passt."