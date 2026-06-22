Auf der Suche nach einem neuen Stürmer könnte der SC Austria Lustenau bei Bayer Leverkusen fündig werden.

Dem Bundesliga-Aufsteiger wird Interesse an einem der größten Stürmertalente aus dem Bayer-Nachwuchs nachgesagt: Ken Izekor.

Mit 19 Treffern in 29 Spielen in der U17-Bundesliga West und vier Toren in 20 Spielen in der U19-Bundesliga West hat er seinen Torriecher bereits in jungen Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Kam bei Leihklub nicht zum Zug

Den Sprung in den Erwachsenenfußball hat er aber noch nicht gemeistert, auch seine jüngste Leihstation beim deutschen Zweitligisten Eintracht Braunschweig verlief erfolglos. In der Rückrunde kam er lediglich auf einen Jokereinsatz.

Informationen des Fußballportals "FT" zufolge sind neben dem SC Austria Lustenau auch Eredivisie-Klub Fortuna Sittard und der belgische Aufsteiger SK Beveren an einer Verpflichtung interessiert.

Bei Bayer Leverkusen war der ehemalige Junioren-Nationalspieler Ende 2023 zum jüngsten deutschen Spieler der Europa-League-Geschichte avanciert. Es war dies sein einziger Einsatz für die Profimannschaft der "Werkself". Sein Vertrag bei Bayer Leverkusen läuft noch bis 2027, der Verein dürfte ihm aber keine Steine in den Weg legen.