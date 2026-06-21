Transfer-Update: Svoboda Wechsel nach England wohl fix!

An diesem Sonntag, den 21. Juni, hat sich am Transfermarkt in Österreich nicht besonders viel getan.

Während es in der ADMIRAL Bundesliga mit Dejan Zukic einen prominenten Abgang beim WAC zu vermelden gibt, ziehen sich die Verhandlungen bei Salzburgs Mads Bidstrup.

Michael Svoboda dürfte sich hingegen den Traum in der Premier League zu spielen bald erfüllen.

Admiral Bundesliga:

Fix! Dejan Zukic verlässt die Bundesliga

Daran scheitert der Bidstrup-Transfer aktuell noch

Fix! Die Bundesliga bekommt ein Vater-Sohn-Duo

Für City und Dortmund aktiv: Ried jagt neuen Flügelspieler

Liefering-Talent vor Sprung in die Bundesliga

ÖFB-Legionäre:

Neuer Verein von Michael Svoboda dürfte feststehen!