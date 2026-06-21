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Transfer-Update: Svoboda Wechsel nach England wohl fix!

Der ÖFB-Legionär wird wohl noch während der Endrunde den Medizincheck absolvieren. In der Bundesliga gibt der WAC einen Leistungsträger ab. Das Transfer-Update:

Transfer-Update: Svoboda Wechsel nach England wohl fix! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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An diesem Sonntag, den 21. Juni, hat sich am Transfermarkt in Österreich nicht besonders viel getan.

Während es in der ADMIRAL Bundesliga mit Dejan Zukic einen prominenten Abgang beim WAC zu vermelden gibt, ziehen sich die Verhandlungen bei Salzburgs Mads Bidstrup.

Michael Svoboda dürfte sich hingegen den Traum in der Premier League zu spielen bald erfüllen.

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