Das sind die Auftakt-Duelle im ÖFB-Cup
Der Titelverteidiger muss in die Steiermark, auf Austria und Rapid warten Duelle mit Wiener Klubs. Alle Paarungen im Überblick:
Die neue Pflichtspiel-Saison in Österreich wirft bereits ihre Schatten voraus.
Am Montagabend wurde die Auslosung für die erste Runde des UNIQA ÖFB-Cups vorgenommen. Als Losfeen fungierten Jahrhundert-Fußballer Herbert Prohaska und der ehemalige ÖFB-Kapitän Andreas Ivanschitz.
64 Teams kennen nun ihre Gegner, Titelverteidiger LASK trifft auswärts auf den SC Kalsdorf. Finalist SCR Altach muss nach Niederösterreich zum SV Leobendorf, den SK Sturm zieht es zum Duell nach Seekirchen und Red Bull Salzburg nach Oberwart.
Auf Austria und Rapid warten zwei Wiener Derbys: Die "Veilchen" spielen beim Sport-Club vor, die Grün-Weißen dürfen beim SV Wienerberg ran.
Die erste Runde findet zwischen dem 24. und 26. Juli 2026 statt.
Das sind alle Paarungen:
Bundesliga-Vereine:
SC Wieselburg - WSG Tirol
Kremser SC - SC Austria Lustenau
SV Leobendorf - SCR Altach
SV Oberwart - FC Red Bull Salzburg
SC Imst - TSV Hartberg
SV Seekirchen - SK Sturm Graz
SR Donaufeld - GAK
FC Lauterach - Wolfsberger AC
Wiener Sport-Club - FK Austria Wien
SV Wienerberg - SK Rapid
2. Liga-Vereine:
SV Lafnitz - USV Scheiblingkirchen-Warth
SK Treibach - Kapfenberger SV
SV Tillmitsch - SKN St. Pölten
Deutschlandsberger SC - SKU Amstetten
SV Leithaprodersdorf - Admira Wacker
SV Horn - FAC
Mattersburger SV 2020 - First Vienna FC
SVG Reichenau-Innsbruck - FC Wacker Innsbruck
Union Gurten - FC Blau-Weiß Linz
SU Bad Leonfelden - Schwarz-Weiß Bregenz
SV Wals-Grünau - SV Austria Salzburg
VfB Hohenems - FC Hertha Wels
Rest:
ATUS Velden - SK Austria Klagenfurt
FCM Traiskirchen - SVG Bleiburg
SC Wiener Viktoria - SC/ESV Parndorf
FC Lustenau - FC Kitzbühel
SC Schwaz - SPG Wallern/St. Marienkirchen
Union Dietach - BSK 1933
Vorwärts Steyr - SV Kuchl