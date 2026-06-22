Das sind die Auftakt-Duelle im ÖFB-Cup

Die neue Pflichtspiel-Saison in Österreich wirft bereits ihre Schatten voraus.

Am Montagabend wurde die Auslosung für die erste Runde des UNIQA ÖFB-Cups vorgenommen. Als Losfeen fungierten Jahrhundert-Fußballer Herbert Prohaska und der ehemalige ÖFB-Kapitän Andreas Ivanschitz.

64 Teams kennen nun ihre Gegner, Titelverteidiger LASK trifft auswärts auf den SC Kalsdorf. Finalist SCR Altach muss nach Niederösterreich zum SV Leobendorf, den SK Sturm zieht es zum Duell nach Seekirchen und Red Bull Salzburg nach Oberwart.

Auf Austria und Rapid warten zwei Wiener Derbys: Die "Veilchen" spielen beim Sport-Club vor, die Grün-Weißen dürfen beim SV Wienerberg ran.

Die erste Runde findet zwischen dem 24. und 26. Juli 2026 statt.

Das sind alle Paarungen:

Bundesliga-Vereine:

SC Wieselburg - WSG Tirol

Kremser SC - SC Austria Lustenau

FC Dornbirn - SV Ried

SV Leobendorf - SCR Altach

SV Oberwart - FC Red Bull Salzburg

SC Imst - TSV Hartberg

SV Seekirchen - SK Sturm Graz

SR Donaufeld - GAK

FC Lauterach - Wolfsberger AC

Wiener Sport-Club - FK Austria Wien

SV Wienerberg - SK Rapid

SC Kalsdorf - LASK

2. Liga-Vereine:

SV Lafnitz - USV Scheiblingkirchen-Warth

SK Treibach - Kapfenberger SV

SV Tillmitsch - SKN St. Pölten

Deutschlandsberger SC - SKU Amstetten

DSV Leoben - ASK Voitsberg

SV Leithaprodersdorf - Admira Wacker

SV Horn - FAC

Mattersburger SV 2020 - First Vienna FC

SVG Reichenau-Innsbruck - FC Wacker Innsbruck

Union Gurten - FC Blau-Weiß Linz

SU Bad Leonfelden - Schwarz-Weiß Bregenz

SV Wals-Grünau - SV Austria Salzburg

VfB Hohenems - FC Hertha Wels

Rest:

ATUS Velden - SK Austria Klagenfurt

FCM Traiskirchen - SVG Bleiburg

SC Wiener Viktoria - SC/ESV Parndorf

FC Lustenau - FC Kitzbühel

SC Schwaz - SPG Wallern/St. Marienkirchen

Union Dietach - BSK 1933

Vorwärts Steyr - SV Kuchl