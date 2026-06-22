Abgang besiegelt: Salzburg einigt sich auf Ablöse für Bobby Clark

Die Wege von Bobby Clark und dem FC Red Bull Salzburg werden sich in diesem Sommer endgültig trennen.

Leihklub Derby County steht unmittelbar vor einem fixen Transfer des 21-jährigen Mittelfeldspielers.

Wie mehrere britische Sportreporter übereinstimmend berichten, haben sich die Mozartstädter mit den "Rams" auf eine Ablösesumme in der Höhe von sechs Millionen Pfund (rund 6,9 Millionen Euro) geeinigt.

17,5 Prozent der Ablöse (über 1 Million Pfund) gehen an den FC Liverpool, der sich im Zuge des Transfers nach Salzburg eine Weiterverkaufsbeteiligung zusichern hat lassen.

Teures Missverständnis

Das Kapitel Bobby Clark war für den FC Red Bull Salzburg ein teures Missverständnis: Im Sommer 2024 überwiesen die Mozartstädter noch knapp 12 Millionen Euro für das Mittelfeld-Juwel an den FC Liverpool.

Wie Pete O'Rourke, Transfer-Korrespondent für "footballinsider247" berichtet, wird Clark bereits am Montag zum obligatorischen Medizincheck erwartet.