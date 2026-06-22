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Sturm beschäftigt sich offenbar mit Bayern-Youngster

Auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger könnte der SK Sturm Graz beim deutschen Rekordmeister fündig werden. Der Youngster kennt die ADMIRAL Bundesliga bereits.

Sturm beschäftigt sich offenbar mit Bayern-Youngster Foto: © IMAGO / Lackovic
Textquelle: © LAOLA1
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Beim SK Sturm Graz läuft die Suche nach einem neuen Linksverteidiger weiter auf Hochtouren.

Neben Mohamed Ouédraogo soll auch Maximilian Hennig eine Option sein. In der abgelaufenen Saison überzeugte er als Leihspieler des TSV Hartberg. Ein Tor und fünf Vorlagen standen am Ende der Saison zu Buche.

Wie die "Krone" berichtet, ist eine neuerliche Leihe des 19-Jährigen in die Oststeiermark aber kein Thema.

Vertrag bis 2027

Dafür soll der Vertragsspieler von Bayern München II beim österreichischen Vizemeister am Zettel stehen.

Das Arbeitspapier des deutschen Nachwuchsnationalspielers in der bayerischen Landeshauptstadt läuft nur noch bis 2027, demnach bietet sich in diesem Sommer eine der letzten Möglichkeiten noch eine adäquate Ablösesumme zu generieren. Ein fixer Transfer nach Graz-Liebenau scheint also möglich.

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