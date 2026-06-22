2. Liga: Nächstes Klagenfurt-Talent wechselt in die Steiermark

Der ASK Voitsberg holt Adem Mustafic vom SK Austria Klagenfurt.

Der U-Nationalspieler Bosniens (18) verlässt seinen Ausbildungsklub und wechselt zum Aufsteiger.

Ablöse müssen die Weststeirer für den Innenverteidiger keine bezahlen. Am Samstag hatte Voitsberg mit Christopher Wölbl bereits einen Neuzugang aus Klagenfurt offiziell gemacht.

Sportdirektor Sebastian Szvetits: "Adem bringt ein Profil auf der Innenverteidiger-Position mit, das im modernen Fußball sehr gefragt ist. Er passt sowohl im Spiel mit dem Ball als auch gegen den Ball optimal zu uns und wird uns als Linksfuß auf der Innenverteidiger-Position definitiv verstärken. Was mir bei Adem besonders imponiert, ist seine Ruhe und Abgebrühtheit."

In der vergangenen Saison kam Mustafic auf sechs Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga. In der Kärntner Liga (vierthöchste Spielklasse) machte er 19 Spiele.