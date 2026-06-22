NEWS

2. Liga: Nächstes Klagenfurt-Talent wechselt in die Steiermark

Aufsteiger Voitsberg schlägt abermals bei den Waidmannsdorfern zu. Ein junger Verteidiger kommt.

2. Liga: Nächstes Klagenfurt-Talent wechselt in die Steiermark Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der ASK Voitsberg holt Adem Mustafic vom SK Austria Klagenfurt.

Der U-Nationalspieler Bosniens (18) verlässt seinen Ausbildungsklub und wechselt zum Aufsteiger.

Ablöse müssen die Weststeirer für den Innenverteidiger keine bezahlen. Am Samstag hatte Voitsberg mit Christopher Wölbl bereits einen Neuzugang aus Klagenfurt offiziell gemacht.

Sportdirektor Sebastian Szvetits: "Adem bringt ein Profil auf der Innenverteidiger-Position mit, das im modernen Fußball sehr gefragt ist. Er passt sowohl im Spiel mit dem Ball als auch gegen den Ball optimal zu uns und wird uns als Linksfuß auf der Innenverteidiger-Position definitiv verstärken. Was mir bei Adem besonders imponiert, ist seine Ruhe und Abgebrühtheit."

In der vergangenen Saison kam Mustafic auf sechs Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga. In der Kärntner Liga (vierthöchste Spielklasse) machte er 19 Spiele.

Mehr zum Thema

Liefering-Talent vor Sprung in die Bundesliga

Liefering-Talent vor Sprung in die Bundesliga

Bundesliga
17
Voitsberg verpflichtet U19-Teamspieler von Austria Klagenfurt

Voitsberg verpflichtet U19-Teamspieler von Austria Klagenfurt

2. Liga
Transfer-Update: Svoboda Wechsel nach England wohl fix!

Transfer-Update: Svoboda Wechsel nach England wohl fix!

Bundesliga
Für City und Dortmund aktiv: Ried jagt neuen Flügelspieler

Für City und Dortmund aktiv: Ried jagt neuen Flügelspieler

Bundesliga
5
Fix! Die Bundesliga bekommt ein Vater-Sohn-Duo

Fix! Die Bundesliga bekommt ein Vater-Sohn-Duo

Bundesliga
18
Offiziell: Werder Bremen verpflichtet WM-Stürmer

Offiziell: Werder Bremen verpflichtet WM-Stürmer

Deutsche Bundesliga
2
Daran scheitert der Bidstrup-Transfer aktuell noch

Daran scheitert der Bidstrup-Transfer aktuell noch

Bundesliga
5

Kommentare

2. Liga Fußball ASK Voitsberg SK Austria Klagenfurt Transfermarkt Adem Mustafic