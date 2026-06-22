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Fix! Liefering-Talent wechselt in die Bundesliga

Der ehemalige U19-Kapitän Österreichs kommt ablösefrei vom FC Liefering.

Fix! Liefering-Talent wechselt in die Bundesliga Foto: © GEPA
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Die WSG Tirol hat mit Marc Striednig ihren ersten Sommerneuzugang präsentiert.

Der 20-jährige Salzburger kommt ablösefrei vom FC Liefering, wo er zuletzt Vize-Kapitän war.

In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte der gelernte Sechser 20 Pflichtspiele in der ADMIRAL 2. Liga, dabei steuerte er zwei Tore und eine Vorlage bei.

WSG "trotz Interesse aus dem In- und Ausland"

Bereits in jungen Jahren übernahm Striednig auf Nationalteam-Ebene Verantwortung, indem er das ÖFB-U19-Team siebenmal als Kapitän auf das Feld führte.

"Wir sind sehr stolz und freuen uns, dass sich Marc trotz des starken Interesses aus dem In- und Ausland für die WSG Tirol entschieden hat. Das zeigt, dass unser Verein als Schritt in die nächste Karrierestufe ernst genommen wird und die Plattform, welche unsere WSG Tirol bietet, geschätzt wird. Marc hat eine erstklassige Fußballausbildung genossen, er bringt einen super Charakter, sowie eine hervorragende Einstellung mit und wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten wichtigen Schritt in seiner Entwicklung machen und so auch zum Erfolg unserer Mannschaft beitragen wird. Unser Dank geht auch an den FC Liefering für die konstruktiven Gespräche und die professionelle Abwicklung“, sagte Manager Stefan Köck.

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